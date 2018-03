Gamenet, risultati in crescita nel 2017

Gamenet Group, uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso il 2017 con un risultato netto adjusted di 12,7 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai 3,3 milioni del precedente esercizio (1,8 milioni su base pro forma).



Il consiglio di amministrazione intende proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di euro 18 milioni (pari a euro 0,60 per azione).



La raccolta complessiva, informa un comunicato, è stata pari a 7,1 miliardi, in crescita del 10,7 (+0,4% vs pro forma), con il contributo positivo di tutti i segmenti di business, mentre i ricavi totali mostrano un incremento del 15,2%, passando da 537,5 milioni del 2016 a 619,3 milioni (+2,1% su base pro forma, da euro 606,5 milioni). Un incremento attribuibile principalmente alla crescita del segmento Betting and Online che ha assunto rilevanza particolarmente significativa a seguito dell’acquisizione delle attività italiane del Gruppo Intralot, oltre che al segmento delle AWP ed allo sviluppo del segmento Retail and Street Operations.



L’ebitda è salito nel 2017 a 82,1 milioni contro 70,2 milioni del 2016, con una crescita del 17,0% (+9,0% su base pro forma, da euro 75,3 milioni). L’incremento è principalmente riconducibile al consolidamento per tutti i dodici mesi di Intralot, oltre che ai risultati positivi registrati dalle scommesse sportive e dall’online, dagli apparecchi da intrattenimento e dalle sinergie derivanti

dall’integrazione di Intralot.



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è pari a euro 153,3 milioni, a fronte di euro 158,8 milioni al 31 dicembre 2016.



Il Gruppo ha inoltre superato il target di sinergie 2017 (il 98% del piano originariamente previsto per il 2018, di euro 8,4 milioni, è stato raggiunto con un anno di anticipo) grazie all’integrazione con il Gruppo Intralot completata con successo.



Per il 2018, il Gruppo Gamenet prevede un ebitda nel range euro 83-88 milioni ed investimenti e posizione finanziaria netta sostanzialmente in linea con l’esercizio 2017.



«Il 2017 è stato un anno particolarmente importante per il Gruppo Gamenet: abbiamo completato con successo il processo di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana dando inizio a un nuovo significativo capitolo della società. Abbiamo finalizzato il processo d’integrazione di Intralot, che testimonia il successo della strategia volta a diversificare la nostra presenza in tutti i settori di gioco in multi concessione, oltre che la capacità di estrarre importanti sinergie. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e in particolare della crescita della profittabilità e del miglioramento dell’indebitamento finanziario netto», ha commentato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Gamenet Group. «Oltre all’integrazione di Intralot, questi risultati sono stati raggiunti grazie al contributo di tutti i business, all’accelerazione della nostra strategia di distribution insourcing, allo sviluppo della rete Retail, all’ottima performance delle scommesse sportive e del business online. Nel complesso, siamo convinti che i risultati 2017 costituiscano una solida base per affrontare con ottimismo il 2018 e raggiungere i nostri obiettivi di medio-lungo termine».



