Gamenet, nel primo trimestre cresce il risultato netto

Il consiglio di amministrazione di Gamenet Group ha approvato i conti al 31 marzo 2018. I ricavi totali del gruppo mostrano un decremento del 4,2%, passando da 155,5 milioni al 31 marzo 2017 a 148,9 milioni nello stesso periodo del 2018. In crescita il segmento Betting and Online (+51,4%).



L’ebitda di Gruppo è salito a 23 milioni dai 17,4 milioni del 2017, con una crescita del 32,2%. L’incremento dell’ebitda, spiega un comunicato, è principalmente riconducibile ai risultati positivi registrati dalle scommesse sportive oltre che dall’ottima prosecuzione della strategia di distribution insourcing.



L’ebit del Gruppo è pari a 12,6 milioni contro 6,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Gli oneri finanziari netti al 31 marzo 2018 ammontano a 4,2 milioni e registrano un incremento pari a euro 0,3 milioni, pari al 10,5%, rispetto al valore di 3,8 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.



Il risultato ante imposte è pari a 8,4 milioni contro euro 2,7 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto del primo trimestre 2018 è pari a euro 1,6 milioni, in forte miglioramento rispetto a euro 0,3 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto, sarebbe stato pari a euro 6,8 milioni escludendo la componente straordinaria pari a euro -5,2 milioni di tasse, sanzioni e interessi relativi a un accertamento con adesione con l’Agenzia delle Entrate relativo alle annualità 2012 - 2015. La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 è pari a euro 168,7 milioni, a fronte di euro 177,8 milioni al 31 marzo 2017 ed euro 153,3 milioni al 31 dicembre 2017.



«Il 2018 inizia con un primo trimestre molto robusto, che segna un’ulteriore accelerazione del nostro già significativo trend di crescita. Continua con forte slancio lo sviluppo della strategia di distribution insourcing, che sta portando evidenti benefici in termini di profittabilità. Le scommesse sportive continuano a mostrare un solido trend positivo e la performance del business online si dimostra forte ed oltre le aspettative - ha commentato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Gamenet Group -. Siamo molto soddisfatti, inoltre, dei risultati ottenuti in termini di leva finanziaria, in ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno. Durante le ultime settimane abbiamo rafforzato ulteriormente la struttura del capitale, rifinanziando con successo sia il nostro prestito obbligazionario (con costo per interessi sensibilmente inferiore) sia la nostra linea di credito revolving, incrementando la duration di entrambi. Complessivamente i risultati conseguiti in questo primo trimestre rappresentano un’ottima base di partenza per affrontare con fiducia il resto dell’anno e per continuare a puntare ai nostri obiettivi di medio-lungo termine».





