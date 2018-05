Genish: «Tim non cambia strategia, molta strada ancora da fare»

«Il voto espresso dall'assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme». Così Amos Genish, amministratore delegato e direttore generale di Tim, in una lettera al management che l'Agenzia Ansa ha consultato, alla vigilia del cda che assegnerà le deleghe. «Abbiamo ancora molta strada da percorrere, e sono contento di poterla fare con ognuno di voi. Proseguiamo il cammino iniziato insieme con rinnovato impegno a lungo termine e motivazione per trasformare Tim».



Tim ha un nuovo cda ma le strategie non cambiano. «La visione DigiTIM e il piano industriale che abbiamo iniziato a implementare a marzo sono stati ampiamente analizzati dai nostri azionisti nelle scorse settimane e hanno ricevuto grande apprezzamento pubblico da parte di tutti» ricorda Amos Genish ai suoi più stretti collaboratori

ringraziandoli «per aver mantenuto alta l'attenzione sull'implementazione del piano industriale e per il sostegno che mi avete dimostrato. Sappiate che avete anche il mio pieno supporto».



«Abbiamo ancora molta strada da percorrere, e sono contento di poterla fare con ognuno di voi. Proseguiamo il cammino iniziato insieme con rinnovato impegno a lungo termine e motivazione per trasformare Tim» scrive il manager, nella sua funzione di direttore generale che dovrebbe ricevere dal cda le deleghe da amministratore delegato.





