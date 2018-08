Mutui, stop alle rate dopo il crollo del ponte a Genova. Intesa Sanpaolo pronta a cancellarli nella zona rossa

Le banche si muovono per aiutare i genovesi colpiti dal crollo del ponte. Sono 12 i palazzi sgomberati nella zona rossa sotto il viadotto pericolante - edifici che dovranno essere demoliti - e 566 le persone rimaste senza una casa dopo il disastro del 14 agosto che ha provocato la morte di 43 persone. Senza contare le imprese che si trovano a fare i conti con l’attività bloccata o gravemente danneggiata.



Fra gli istituti il primo ad agire è stato ovviamente Carige. La banca genovese dopo l’apertura di una raccolta fondi e lo stanziamento di 100.000 euro per le famiglie delle vittime, due giorni dopo il collasso del viadotto ha annunciato la sospensione per 12 mesi della rate dei mutui e «finanziamenti a tassi particolarmente convenienti». Subito dopo anche Unicredit, gruppo che per lungo tempo ha avuto la sua sede legale a Genova, si è mossa sulla stessa linea con lo stop per un anno alle rate dei finanziamenti.



In seguito ai primi interventi decisi autonomamente dagli istituti, è arrivata l’ordinanza del 20 agosto della Protezione civile. Il provvedimento stabilisce che «i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati» hanno diritto «di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate». L’ordinanza dà attuazione all’accordo stipulato da Abi, associazioni dei consumatori e Protezione civile nel 2015 proprio «per contribuire far fronte tempestivamente ad eventi calamitosi», ha spiegato l’organizzazione che riunisce le banche italiane.



Tutti i principali gruppi hanno quindi annunciato interventi a favore delle persone rimaste senza casa. Si sono mosse Mps, Banco Bpm e Bnl. La banca controllata dal gruppo francese Bnp Paribas«in considerazione del numero molto limitato di propri clienti direttamente interessati, ha puntato a un approccio caso per caso, con misure economico-finanziarie ad hoc».



Intesa Sanpaolo invece oltre alla moratoria delle rate ha detto di essere «pronta a cancellare i mutui nella zona rossa e a supportare con altri interventi le famiglie e le imprese». E per questo ha stanziato 4,5 milioni che serviranno per la «remissione unilaterale dei mutui prima casa degli immobili che verranno dichiarati inagibili». In sostanza chi ha chiesto un prestito a Intesa Sanpaolo e ha una abitazione nella zona rossa che verrà abbattuta non dovrà rimborsare il debito. Sono una cinquantina i casi interessati, fa sapere l’istituto. Il gruppo ha poi messo a disposizione di famiglie e imprese un plafond di 50 milioni di finanziamenti per la ricostruzione delle strutture danneggiate. «La nostra banca è legata in maniera profonda alla città di Genova e alle persone colpite - ha detto Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori del gruppo -. Cancellare completamente il debito residuo e gli interessi del mutuo ci è sembrato il gesto più efficace per coloro che rischiano di perdere la propria abitazione».



