Tria: «Il calo del debito italiano? Non è in discussione»

«Il profilo di discesa debito non sarà in discussione, discuteremo dei tempi e del profilo dell'aggiustamento, ma il centro della manovra è ribaltare la tendenza fino ad oggi di aumentare sempre la quota di spesa corrente a scapito della spesa per investimenti»: lo ha detto il ministro dell'economia Giovani Tria al termine dell'Ecofin.«È probabile che dovremo rivedere il timing aggiustamento in relazione anche al rallentamento dell'economia», ma «per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l'Ue», ha detto Tria. «Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento di bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva, l'abbiamo già detto. È probabile che il gap di 0,3 si colmi, e se non si colma vedremo, discuteremo a consuntivo, a primavera», ha spiegato Tria, assicurando che «non ci sarà nessun a inversione di tendenza per quanto riguarda l'aggiustamento strutturale. La misura e i tempi sono gli unici in discussione. Non è in discussione che si prosegua aggiustamento».

