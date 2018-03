Gli “avanzi” di cassa/ La Consulta sblocca 5 miliardi ai Comuni ma il governo frena L'anteprima sul Messaggero Digital

Per anni molti sindaci hanno lamentato di avere le mani legate. Di avere soldi in cassa, ma di non poterli spendere per le complicate, e ingiuste, regole prima del cosiddetto «patto di stabilità interno», e poi per quelle derivanti dall’introduzione nella Costituzione dell’obbligo di pareggio di bilancio che, sostengono, avrebbe bloccato gli investimenti di tanti enti “virtuosi”. Adesso però, una sentenza della Consulta potrebbe cambiare le carte in tavola, e “liberare” 5,3...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD