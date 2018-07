Google, Trump minaccia la Ue: «Si approfitta di noi, ma non per molto»

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 luglio 2018

«Ve lo avevo detto! L'Unione Europea ha dato uno schiaffo da cinque miliardi di dollari a una delle nostre grandi società, Google»: l'Ue «si è veramente approfittata degli Stati Uniti, ma non per molto». Lo twitta il presidente Donald Trump.LEGGI ANCHE Pugno duro della Ue: supermulta da 4,3 miliardi La Commissione europea ha inflitto ieri al motore di ricerca più usato su internet una multa di 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante con Android, il suo sistema operativo per i telefonini (usato su almeno otto apparecchi su dieci di quelli che portiamo in tasca). L'accusa è quella di aver imposto fin dal 2011 restrizioni illegali ai produttori di smartphone e agli operatori di telefonia mobile. Obiettivo: rafforzare il dominio nella ricerca sul web, e di conseguenza gli introiti pubblicitari, in un momento in cui gli utenti si spostano sempre più dai pc fissi ai dispositivi mobili.La decisione di Bruxelles è arrivata in un momento in cui i rapporti fra le due sponde dell'Atlantico sono già tesi, con la guerra commerciale dichiarata dal presidente americano Donald Trump al resto del mondo. E potrebbe ora scatenare nuove rappresaglie della Casa Bianca.L'azienda di Mountain View ha 90 giorni di tempo per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali. Se non si adeguerà Bruxelles potrebbe imporre altre sanzioni fino al 5% del fatturato di Alphabet, la casa madre di Google (110 miliardi di dollari nel 2017). L'azienda californiana - che l'anno scorso era già stata multata da Bruxelles per 2,4 miliardi per aver favorito il suo servizio di comparazione di prezzi a scapito degli altri concorrenti - ha subito annunciato appello.