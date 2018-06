Risposte mancate/ Per raddrizzare il Paese si deve partire dal Sud

Per capire il Mezzogiorno, i suoi problemi, le sue potenzialità, bisogna alzare lo sguardo. Uscire dalla quotidianità e guardare indietro, ai grandi mutamenti che sono avvenuti nel XXI secolo; e contemporaneamente molto avanti, per capire ciò che può accadere e che cosa si può fare per costruire concretamente un futuro migliore. Moltissimo è cambiato. I paesi emergenti dell’Asia e dell’Europa hanno stravolto le convenienze localizzative nelle regioni deboli; l’innovazione...





