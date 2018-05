Ue, Dombrovskis lancia nuovo monito all'Italia: «Persegua politica di bilancio responsabile»

Nuovo monito della Commissione europea all'Italia. Il vice presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Valdis Dombrovskis, attraverso le pagine del quotidiano tedesco Handelsblatt, avverte: «Attribuiamo una grande importanza al fatto che il governo italiano mantenga la rotta e persegua una politica di bilancio responsabile».



«In linea generale la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali. Tuttavia - ha aggiunto il vice presidente Ue - l'Italia ha il secondo debito nazionale più alto della zona euro, dopo la Grecia». Già la scorsa settimana Dombrovskis aveva bacchettato l'Italia invitando il nuovo Esecutivo a «rispettare i vincoli di bilancio».



Lega e M5S «hanno smentito di avere piani del genere. Dal punto di vista della Commissione sarebbe completamente irrealistico», ha detto poi il vicepresidente della Commissione Ue rispondendo a una domanda sull'ipotesi circolata e poi smentita di una richiesta italiana di condono per 250 miliardi del debito da parte della Bce.



Su un'eventuale uscita dall'euro, ha aggiunto: «Anche questo a Roma non è più in agenda. Il contratto dell'Ue non prevede un'uscita dall'euro e questo economicamente sarebbe molto dannoso per il paese colpito. Lo abbiamo visto nel 2015, quando le speculazioni sulla Grexit hanno danneggiato l'economia greca». «Decisivo è il nuovo programma di stabilità dell'Italia e noi adesso aspettiamo questo», ha affermato.













