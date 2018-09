H&M, trimestre in crescita e il titolo vola in borsa

Il colosso svedese Hennes & Mauritz (H& M) nel terzo trimestre ha registrato ricavi al netto dell'Iva per 55,8 miliardi di corone, pari a 5,3 miliardi di euro, in crescita del 9%. Le vendite compresa l'Iva, invece, ammontano a 64,80 miliardi di corone svedesi.



Il titolo vola in borsa e sale dell'8,6%.



La catena di grandi magazzini ha chiuso il terzo trimestre con vendite superiori alle attese del mercato, grazie agli sconti per ripulire i magazzini, cresciuti a livelli record nel secondo trimestre e anche grazie alla debolezza della corona svedese.









