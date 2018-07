Voucher "tracciabili" per convincere M5S. La Lega in pressing

Il testo non è ancora arrivato al Quirinale per la firma necessaria alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E fino a ieri sera nemmeno la Ragioneria generale dello Stato che deve bollinarlo aveva ancora ricevuto una versione definitiva del provvedimento. I tecnici dei vari ministeri interessati, lavoro e sviluppo economico, starebbero ancora mettendo mano alle relazioni tecniche con le relative coperture che poi dovranno essere validate dagli uomini del ministro Giovanni Tria. Veri intoppi comunque, non ce ne dovrebbero essere. Lo...





