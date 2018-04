Il ruolo di Roma/Il futuro di Alitalia e la strategia del Paese

Bene ha fatto il governo Gentiloni a prorogare a fine ottobre la conclusione della gara per l’assegnazione di Alitalia. Vista la situazione di stallo nel confronto politico, sarebbe parso inconcepibile che il governo dimissionario avviasse a conclusione l’asta sulla compagnia aerea. Questi sei mesi di tempo ulteriore debbono però servire soprattutto a fare chiarezza su quale futuro riservarle, non solo in relazione ai conti aziendali e ai livelli occupazionali, ma anche alla missione del vettore nell’ambito delle...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD