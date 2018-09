Ilva, assunti subito 10.100 lavoratori. Impegno ArcelorMittal sugli esuberi

ArcelorMittal si impegna a formulare «una proposta di assunzione» ai lavoratori Ilva in esubero rimasti «non prima del 23 agosto 2023» , che non abbiano già «beneficiato di altre misure o opportunità», come l'incentivo all'esodo, e non abbiano «già ricevuto una proposta di assunzione presso un'affiliata». Così si legge nella bozza di accordo sull'Ilva sul tavolo al ministero dello Sviluppo economico. Si tratta dei uno dei punti dirimenti chiesti dai sindacati, la garanzia della piena occupabilità al 2023. La cordata guidata dal gruppo indiano prevede 10.100 assunti entro il 31 dicembre 2018 più 200 da assumere entro il 2021, secondo quanto riferiscono fonti sindacali.



Il dossier Ilva è tornato oggi sul tavolo del Ministero dello sviluppo economico, dove si tenta di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le trattative davanti al ministro Luigi Di Maio, l'azienda e i sindacati.



«Sono ore delicatissime. E' un tavolo che può dare buoni risultati», ha detto questa mattina il ministro, affermando che «ci sono i presupposti» per concluderle favorevolmente. Di Maio ha ribadito la sua opinione in merito all'illegittimità della gara, ma ha chiarito che se c'è accordo sui temi lavoro ed ambiente verrà a cadere l'interesse pubblico ad annullarla.



Prudenti i sindacati sull'ipotesi di chiudere con un accordo. Il leader della Uilm, Rocco Palombella, arrivando all'appuntamento al dicastero di via Veneto non chiude le porte ad un accordo, ma ritiene «difficile» che si possa pensare chiudere entro oggi, anche con una trattativa no stop. Poi, ha chiarito che il governo deve prendere una posizione sugli esuberi, facendosi garante che al termine dell piano ci sarà la piega occupazione. La segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, è parsa anche più scettica ed ha affermato che «non deve esserci nemmeno un esubero, cioè licenziamenti entro il 2023» altrimenti non si firmerà nulla. Il leader della Fim, Marco Bentivogli, afferma invece che è necessario «recuperare il tempo perso da questo Governo in modo assurdo» e che «ci sono ancora distanze importanti» da colmare e garanzie suglie esuberi che mancano.





