Ilva, Calenda a Di Maio: «Se la gara è viziata annullala»

Caro @luigidimaio il “delitto (im)perfetto” è il tuo verso la nostra intelligenza. Se la gara è viziata annullala. “Potremmo se ci fosse qualcuno interessato” e le altre fesserie del genere che ci stai propinando da mesi, dimostrano solo confusione e dilettantismo. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 23 agosto 2018

L'ex ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, risponde alle accuse del vice premier Luigi Di Maio sull'Ilva.«Caro Luigi Di Maio il "delitto (im)perfetto" è il tuo verso la nostra intelligenza. Se la gara è viziata annullala. "Potremmo se ci fosse qualcuno interessato" e le altre fesserie del genere che ci stai propinando da mesi, dimostrano solo confusione e dilettantismo», scrive Calenda in un tweet, controbattendo le dichiarazioni di Di Maio sull'Ilva.«La gara è illegittima, ma non si può annullare. Per questo é un delitto perfetto» messo in atto con «eccesso di potere», ha detto Di Maio.Calenda afferma poi che sono «bugie» le affermazioni di Di Maio secondo le quali «l’Avvocatura dimostra che c’erano tutti i presupposti per i rilanci» e che «l’apertura di una nuova fase selettiva, ben difficilmente potrebbe essere svolta sotto forma di rilanci».«"La gara è illegittima ma non la possiamo annullare" è come "l’obbligo flessibile" sui vaccini. Governo degli ossimori», accusa ancora Calenda.