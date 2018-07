Ilva, Di Maio: «Piano ArcelorMittal non è in linea con le attese»

Dopo lo studio del dossier arriva il primo giudizio ufficiale del governo sul passaggio dell’Ilva ad ArcelorMittal. Il piano occupazionale presentato da Arcelor Mittal non sarebbe in linea con le attese. «Aspettiamo proposte sul versante del piano occupazionale dove bisogna fare di più. Servono garanzie certe per l’occupazione». Questo, secondo quanto apprende l’Ansa, é quanto affermato dal ministro, Luigi Di Maio, in apertura dell’incontro con le rappresentanze sindacali dell’Ilva al Mise. Non solo. Sull’ Ilva «abbiamo letto le 23.000 pagine e al momento il piano ambientale non è soddisfacente, aspettiamo proposte da Arcelor». Dunque, anche su questo fronte «servono garanzie da parte dell’azienda che assicurino un miglioramento ambientale», ha aggiunto.

