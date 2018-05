Niente più incontri per questa settimana sull'Ilva. Sia i vertici di ArcelorMittal che quelli sindacali hanno smobilitato. Le distanze - soprattutto sul numero degli esuberi - restano ampie. Però non è detto che il negoziato sia naufragato del tutto. I sindacati nell'ultima riunione avuta ieri con i delegati del colosso dell'acciaio che si è aggiudicato in qualità di capocordata la gara per la cessione dell'Ilva, hanno infatti avanzato delle proposte che ArcelorMittal non ha respinto totalmente, riservandosi una valutazione più attenta. Intanto qualche passo avanti era comunque già stato fatto: nell'ultima proposta Arcelor Mittal si era detta disponibile ad assorbire nella newco da subito 10.100 dipendenti per arrivare 10.500 a fine piano ambientalizzazione. I sindacati invece continuano a chiedere la garanzia di un posto per tutti i 13.700 dipendenti entro la fine del piano (2023). Attualmente lavorano effettivamente in Ilva poco più di 10.600 operai. Gli altri sono in cig.

Già la prossima settimana la trattativa potrebbe riprendere. Solo che a questo punto l'arbitro sarà designato dal nuovo governo giallo-verde, e con tutta probablità avere le sembianze di Luigi Di Maio candidato in queste ore ad occupare la poltrona del superministero Lavoro-Sviluppo Industrale. Sarà lui che dovrà confermare le cifre per gli ammortizzatori sociali e per gli esodi incentivati (fino a centomila euro per circa duemila dipendenti) che aveva messo a disposizione il governo Gentiloni. E anche questo resta un interrogativo.

