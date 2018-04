Confindustria, la riscossa delle pmi al Sud: record di "nascite", 35mila in un anno

Rispetto ai valori pre-crisi nel Sud mancano ancora all'appello circa 2 mila piccole e medie aziende, ma le tendenze sono incoraggianti: il numero di pmi uscite dal mercato è infatti tornato su livelli fisiologici, sono diminuiti sensibilmente i fallimenti (-25% tra 2016 e 2017), le procedure concorsuali (-18%) e le chiusure volontarie (-26%). Nel frattempo nel 2017 sono nate 35 mila nuove imprese di capitale, un record (+9,6% rispetto all’anno precedente), anche se oltre la metà sono Srl Semplificate (cioè con meno di 5.000 euro di capitale) e in larghissima parte si tratta di piccolissime aziende che faticano a crescere. Il sistema è quindi tornato a crescere, a ritmi anche superiori a quelli nazionali (nel 2016 +4,1%). Il fatturato complessivo è in aumento (+2,7%), cresce più della media italiana ed è ormai tornato ai livelli pre-crisi, e va alla grande il valore aggiunto (+4% tra 2015 e 2016). Soprattutto le Pmi meridionali stanno tornando a investire, dopo una fase di forte contrazione: tra 2015 e 2016 gli investimenti materiali lordi delle Pmi meridionali aumentano dal 5,9% delle immobilizzazioni materiali all'8,5%, superando la media nazionale (7,8%). Ancora meglio fanno le imprese industriali, i cui investimenti superano il 10% delle immobilizzazioni in Campania, Puglia e Sicilia. Insomma, il tessuto imprenditoriale del Sud si sta irrobustendo e finalmente la ripresa inizia a vedersi anche nella parte bassa dello stivale. I dati emergono dalla 4°edizione del Rapporto Pmi Mezzogiorno, a cura di Confindustria e Cerved, con la collaborazione di Srm - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Lo studio fa il punto sulle caratteristiche e sull'andamento di un campione di imprese, ben 26mila imprese tra 10 e 250 addetti, che con un fatturato complessivo di oltre 130 miliardi e un valore aggiunto di 30 miliardi valgono circa il 10% del Pil meridionale.



«Lo studio ci dice che le imprese si sono irrobustite e una ripresa robusta ha più facilità ad accedere al credito. Un segnale di quanto l'imprenditoria del meridione sia vivace e coraggiosa» commenta Stefan Pan, vicepresidente per le politiche regionali e coesione territoriale di Confindustria. «Nonostante le difficoltà - aggiunge - ci siamo rimessi in gioco. Il Sud ha dato dimostrazione di dinamicità, ma le imprese sono ancora troppo piccole. Ora bisogna vincere la sfida globale e per farlo dobbiamo crescere, puntando sulle competenze del management, per

riuscire a intercettare e sfruttare le opportunità che ci offrono».



Due quindi le sfide decisive, secondo Confindustria: «attivare il potenziale degli investimenti e favorire il salto dimensionale delle micro imprese».



Tra i dati positivi delle pmi meridionali, c'è da sottolineare la «forte crescita della capitalizzazione (+5,3% tra 2016 e 2015, con un incrementi di 1/3 rispetto ai livelli pre-crisi) che ne rende più sostenibile il debito». Contestualmente si registra il calo del numero delle imprese meridionali fortemente dipendenti dal credito bancario, ormai quasi in linea con la media nazionale, e il miglioramento dell'affidabilità creditizia: anche questi ultimi dati tesimoniano la maggiore robustezza dell'apparato produttivo meridionale, con la quota di imprese « valutate positivamente come sicure o solvibili » che sale dal 40 al 48,4%.





