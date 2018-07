Sicurezza sul lavoro: meno morti nei primi sei mesi del 2018

La riduzione è minima, ma c'è, e visto che nel caso specifico si parla della vita delle persone è da segnalare: «Tra gennaio e giugno di quest'anno sono state denunciate quattro morti sul lavoro in meno ai primi sei mesi del 2017, da 473 a 469, con una riduzione dello 0,8 per cento» segnala l'Inail. «La diminuzione - prosegue l'istituto - è legata ai casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 337 a 331, mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati di due unità, da 136 a 138».

Trend inverso invece per le malattie professionali: «Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nel primo semestre del 2018 le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail sono tornate ad aumentare, anche se a un ritmo più lento rispetto alle cinque rilevazioni mensili precedenti. Al 30 giugno 2018, infatti, l'incremento si attesta al +2,5% (pari a 789 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2017, da 31.432 a 32.221). Si tratta della variazione più bassa dopo il +14,8% di gennaio, il +10,3% di febbraio, il +5,8% di marzo, il +5,5% di aprile e il +3,1% di maggio».

