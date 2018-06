Industria, battuta d'arresto della produzione ad aprile: - 1,2%

Ad aprile 2018 la produzione industriale registra una «battuta d'arresto», secondo i dati Istat, che mostrano un calo dell'1,2% rispetto a marzo. Rispetto ad aprile 2017 la produzione registra un aumento, in decelerazione rispetto ai mesi precedenti, dell'1,9% nei dati corretti per gli effetti di calendario (+6,7% nei dati grezzi),. L'indice destagionalizzato torna ai livelli di febbraio 2018 e mostra una crescita congiunturale solo per i beni strumentali (+0,7% su mese, su anno +5,6%). Dall'inizio dell'anno i beni strumentali raggiungono una crescita tendenziale cumulata pari a quasi il 5%. Ad aprile diminuiscono invece tutti gli altri raggruppamenti rispetto a marzo: energia (-4,8% e su anno -0,6%), beni di consumo (-1,3% su mese, ma su anno +1,7%) e beni intermedi (-1,1% su mese, su anno -0,7%). I settori di attività economica in maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,1%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+8,3%) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a (+6,8%). Le diminuzioni maggiori si registrano invece nei settori dell' industria del legno, della carta e stampa (-4,1%), della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-4%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-1,9%). Nella media dei primi quattro mesi la produzione aumenta del 3,1% su base annua. Lo scorso anno, nello stesso arco di tempo, l'incremento rispetto al 2016 era stato del 2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA