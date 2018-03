Industria, produzione industriale in calo a gennaio

A gennaio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dell'1,9% rispetto a dicembre 2017 e aumenta del 4% rispetto a gennaio 2017 (dato corretto per gli effetti di calendario) contro il +5,4% segnato a dicembre. Lo rileva l'Istat spiegando che su base annua gli aumenti più significativi riguardano i beni di consumo (+8,6%), quelli strumentali (+7,6%) e gli intermedi (+6,2%). In marcato calo risulta invece il comparto dell'energia (-15,1%).



Il dato mensile è decisamente peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un calo dello 0,5%, mentre quello su base annua è nettamente al di sopra del consensus che era per un +1,9%.





