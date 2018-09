Eurozona, scende il tasso di inflazione ad agosto

Scende dal 2,1% di luglio al 2% l'inflazione dell'Eurozona. Lo rivelano i dati dell'Eurostat, che confermano la stima resa nota lo scorso 31 agosto.



Il tasso di inflazione più alto si è registrato in Estonia (3,5%) e in Slovacchia (2,9%). Il più basso, invece, è stato in Irlanda e in Grecia con lo 0,9%.



Le componenti che hanno pesato di più: il settore energetico (9,2%, giù da 9,5% di luglio), seguito da alimentari, alcolici e tabacco (2,4%, stabili), servizi (1,3%, in calo da 1,4%) e beni industriali non energetici (0,4% da 0,5% del mese scorso).





