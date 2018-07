Aziende italiane, indagine Lenovys: l'83% punta sull'innovazione ma è poco attenta all'obiettivo

Le grande maggioranza delle aziende italiane è attenta all’innovazione (83% delle aziende intervistate ha lanciato nuovi prodotti sul mercato nell’ultimo anno e si dichiara molto orientata all’innovazione) ma non è soddisfatta dei risultati ottenuti (meno del 30% degli intervistati), è troppo attenta a prodotti e servizi (92% del campione) e poco all’obiettivo che il cliente finale vuole raggiungere. E se il 50% delle realtà intervistate tiene in considerazione l’evoluzione delle tecnologie nei propri processi innovativi, meno del 38%, le considera come funzionali a nuovi modelli di business, di fatto limitandone la potenzialità e il reale impatto di mercato. Inoltre più del 67% del campione aziendale si concentra sulle funzionalità del prodotto quando fa innovazione, mentre meno del 35% considera la customer experience.

L'INDAGINE

Sono le principali evidenze emerse dall’indagine che Lenovys, società di consulenza aziendale specializzata in Lean Management applicato all’innovazione ad alto impatto, all’energia delle persone e al miglioramento delle prestazioni, ha realizzato intervistando 300 medie e grandi aziende italiane, in preparazione della quarta edizione dell’executive master in “Impact Innovation”. Un percorso formativo realizzato annualmente (l’edizione 2018 è prevista ad ottobre e novembre) frutto dell’esperienza di un’azienda che nel 2017 il Financial Times ha inserito nello special ranking “FT 1000” che racchiude le 1000 realtà europee indipendenti con il maggior tasso di innovatività e crescita organica. Grazie allo studio dei casi più importanti emersi a livello internazionale e alle attività di consulenza condotta direttamente, Lenovys supporta e accelera il percorso delle aziende nella creazione del proprio sistema d’innovazione.

IL CONFRONTO

Dal confronto con le aziende interpellate nell’indagine è emerso infatti che, in un contesto italiano fatto di Piccole e medie imprese e aziende che non hanno a disposizione mezzi finanziari importanti o sistemi di venture capital sviluppati come quelli di altri paesi, la differenza tra il successo e il declino sta nella capacità di sviluppare un approccio sistemico all’innovazione. Si tratta di un elemento determinante per generare innovazione “ad alto impatto”, mirata cioè a introdurre sul mercato prodotti e servizi innovativi, prima dei concorrenti per un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo nel tempo.

L’innovazione è ciò che distingue un leader da un follower

. La massima di Steve Jobs ben si adatta all'immagine delle aziende italiane emersa dall'indagine che abbiamo condotto in questi ultimi anni su di un campione molto rappresentativo e variegato – ha dichiarato il fondatore di Lenovys Luciano Attolico - abbiamo osservato in generale soprattutto una mancanza di schemi per generare un'innovazione capace di lasciare un vero e profondo impatto sia sul cliente che sull'azienda.

. Lavorare sulla proposta d’impatto non sul prodotto. Le aziende, gli imprenditori, le persone impegnate in ricerca e sviluppo sono solitamente innamorate dei propri prodotti. Anche quando vogliono innovare cercano sempre di rispondere alla domanda “come posso migliorare il mio prodotto?”. Questa domanda non porta a risultati apprezzabili quando si parla d’innovazione ad alto impatto. Le aziende che innovano continuamente con successo partono da una domanda che guida costantemente tutti i loro sforzi d’innovazione: “Come posso proporre ai miei clienti un risultato in termini funzionali, emotivi o di status, superiore rispetto a quello dei prodotti concorrenti?"