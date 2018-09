Istat, a luglio fatturato in calo dell'1%

A luglio il fatturato dell'industria ha registrato una diminuzione su base congiunturale dell'1,0%. Questo dato conferma una tendenza negativa che si era già verificata nel mese precedente (-0,3%). I dati Istat però mostrano che nella medie degli ultimi tre mesi l'indice complessivo cresce dell'1,4% rispetto al trimestre precedente.



Anche gli ordinativi hanno registrato una riduzione congiunturale del -2,3%, che è in linea con la flessione del mese precedente (-1,5%). Nella media degli ultimi tre mesi si registra rispetto al trimestre precedente un incremento pari

all'1,1%.



L'Istat evidenzia che la dinamica congiunturale del fatturato riflette l'andamento negativo sia del mercato interno (-1,4%) sia di quello estero (-0,4%).



Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano diminuzioni congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie; la variazione negativa più marcata si rileva per l'energia che segna il -3,1%.

