Iva, la via stretta dei tagli a spesa e agevolazioni per cancellare l'aumento

I segnali che arrivano dall'economia non sono ancora allarmanti, ma non sono certo incoraggianti. Dopo la leggera flessione del Pil registrata nel primo trimestre dall'Istat, ieri lo stesso Istituto di statistica ha fatto sapere che l'intensità della crescita sta rallentando e l'inflazione dà segnali di ripiegamento. Piccoli scricchiolii, per adesso. Un rumore di fondo a cui pochi prestano per il momento orecchio. Ma alcuni nodi sono destinati a venire, prima o poi, al pettine. Il principale riguarda la...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD