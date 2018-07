John vola a Maranello: «Il Cavallino non è fatto per arrivare secondo»

Un inizio di settimana intenso per John Elkann, una giornata alla Sergio Marchionne. Dopo la triste e dolorosa uscita di scena del top manager italo-canadese aumenta l'operatività dell'uomo che rappresenta l'azionista di maggioranza della varie società controllate dal Lingotto. Il nipote dell'avvocato ora è presidente anche della Ferrari, oltre che di Fca e di Exor. Proprio per questo, dopo alcune ore di lavoro a Torino per gestire e porre rimedio alle improvvise ed impreviste dimissioni di Afredo...





