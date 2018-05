Generali lancia la nuova campagna: con la testa nelle nuvole

Inedito approccio comunicativo nel mondo delle assicurazioni. Filmata a Roma con modalità candid camera, la nuova campagna di Assicurazioni Generali si pone l’obiettivo di far comprendere, attraverso una comunicazione metaforica ma allo stesso tempo semplice e immediata, il ruolo delle assicurazioni.









Un ruolo che nasce dall’esigenza di protezione, sicurezza e gestione del rischio, che ispira sempre di più le iniziative del Gruppo: anticipare i rischi, attraverso strumenti di raccolta e analisi dei dati, e incentivare l’adozione di comportamenti preventivi.



La campagna, realizzata dall’agenzia Ragù Communication, è live sui canali social del Gruppo Generali (Twitter, Linkedin e Youtube) con la prima delle tre video pillole che riprendono la quotidianità di una giornata di pioggia: alcuni la prevedono e si proteggono, ma molti hanno la testa tra le nuvole…. E allora può succedere che, in giro per la città, ci sia chi invece la pioggia l’aveva proprio prevista. Anche al posto tuo.





