Lagarde: «Serve un fondo anticrisi per l'Eurozona»

Il Fmi ritiene che per affrontare eventuali crisi, sarebbe opportuno «un fondo centralizzato di bilancio nell'eurozona», che dovrebbe essere supplementare e non sostitutivo, della capacità di bilancio dei singoli paesi membri. Lo ha detto Christine Lagarde, parlando a Berlino all'Istituto Diw, precisando che così si verrebbe a creare un «rainy-day fund», ossia un fondo per i tempi difficili. L'accesso al fondo anticrisi dell'Eurozona sarebbe possibile solo se si rispettano le regole, ha spiegato la Lagarde, rispondendo a una domanda del capo del Diw, Marcel Fratzscher, sul funzionamento del fondo anticrisi . «I paesi dovrebbero essere incentivati a rispettare le regole», nel modello proposto dal Fondo, ha puntualizzato la Lagarde. Al fondo anticrisi gli Stati membri dovrebbero partecipare investendo lo 0,35% del proprio Pil.

