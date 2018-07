Lavoro, Di Maio sblocca risorse per potenziamento Centri per l'Impiego

Il Ministro del Welfare Luigi Di maio va avanti con un treno e blocca le risorse per i centri per l'impiego. Per gli uffici di collocamento sono stati stanziati 280 milioni. Lo ha detto il vicepremier nel corso di un incontro con gli assessori regionali.



I 280 milioni risultano dalla somma delle risorse ancora non trasferite del 2017 (45 milioni) e del 2018 (235 milioni). Di Maio ha parlato di "un chiaro segnale per dimostrare la volontà di essere in prima linea con le amministrazioni regionali per far funzionare i Servizi per il lavoro".



Nello stesso tempo, il vicepremier ha chiesto agli assessori regionali un "percorso condiviso per il potenziamento dei centri per l'impiego", che saranno il perno su cui ruoterà il reddito di cittadinanza una volta introdotto.





