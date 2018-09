Lavoro, nel secondo trimestre cresce l'occupazione

L'occupazione è in crescita negli ulitmi tre mesi, sia rispetto al primo trimestre e sia a livello tendenziale. È quanto emerge dall'ottava nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione relativa al secondo trimestre 2018 che l'Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps, l'Inail e l'Anpal hanno pubblicato oggi.



Le dinamiche del mercato del lavoro si sono sviluppate, si legge nella Nota, in un contesto di lieve rallentamento della crescita del Pil (+0,2% in termini congiunturali e +1,2% su base annua) rispetto al ritmo registrato nei due trimestri precedenti.



Cresce anche l'occupazione giovanile (tra i 15 e i 34 anni): sia in termini congiunturali (+0,4%) sia in termini tendenziali ( +1,1) attestandosi al 41,4%.



In aumento, anche, gli occuppati over 50 con un tasso che si aggira sul 60,3%. In aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dell'1,3% rispetto allo stesso trimestre del 2017.





