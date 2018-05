Roma, il 24 maggio a Porta Futuro giornata per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati

Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana di Roma Capitale. Un appuntamento studiato per creare le condizioni favorevoli all’incontro tra i candidati e le aziende che hanno una mentalità inclusiva nei confronti dei talenti, a prescindere da stigma e pregiudizio. Una giornata dedicata ai colloqui con le aziende, finalizzati all’inserimento lavorativo, per valorizzare le competenze delle persone con disabilità, delle persone appartenenti alle categorie protette e delle persone di origine straniera.Nel corso dell’Inclusive Job Day i candidati potranno consegnare il cv e sostenere i colloqui direttamente con i selezionatori di alcune delle aziende che hanno aderito all’iniziativa: Accenture, Acea Energia, Apple, Ferrovie dello Stato, Ntt Data, Percassi e Philip Morris Italia (per i punti vendita Starbucks, Lego, Victoria’s Secret e altre catene di negozi).Le opportunità di lavoro riguardano sia persone con diploma, che persone che hanno conseguito laurea e/o master e spaziano tra ruoli operativi di negozio o di ristorazione, ruoli amministrativi/contabili e ruoli più manageriali, per chi ha fatto studi tecnici o universitari in vari ambiti con profili e competenze adatti alla consulenza, all'industria, all’ingegneria, al credito.Per partecipare è necessario registrarsi sulla piattaforma www.inclusivemindset.org compilando il form e allegando il proprio cv.Inclusive Mindset è un’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e Interaction Farm. Un progetto che si propone di supportare aziende, Istituzioni e Terzo settore nel costruire una cultura del lavoro aperta alle diversità, alle competenze e ai talenti e che vuole favorire l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate da stigmi e pregiudizi relativi a orientamento sessuale, religione, colore della pelle, età, genere, disabilità e status socio-economico.