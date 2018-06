Il gruppo varesino Lu-Ve, leader internazionale nel settore del condizionamento e della refrigerazione industriale, continua la sua politica di espansione all'estero. Dopo l'ampliamento dello stabilimento in Cina annunciato una quindicina di giorni fa e il raddoppio di quello polacco a Gliwice (Polonia), ora Lu-Ve sbarca in Texas con l’acquisizione di Zyklus, azienda specializzata nella produzione di scambiatori di calore, al prezzo di 10 milioni di dollari (8,6 milioni di euro).

LU-VE, quotata sul mercato MTA nel giugno 2017, è la capogruppo di LU-VE Group, uno dei principali produttori europei di scambiatori di calore e di apparecchi ventilati per il mercato della refrigerazione, del condizionamento e di raffreddamento dei processi industriali, con stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina e India.

Zyklus (Jacksonville, Cherokee County, Texas) è specializzata nella produzione di scambiatori per i settori della refrigerazione commerciale, del trasporto refrigerato e del condizionamento dell’aria. Ha una lunga tradizione nel settore ed è molto radicata nel territorio con una clientela di primaria importanza. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, Zyklus ha fatto registrare un fatturato di 10,3 milioni di dollari, con un Ebitda adjusted di 1,7 milioni di dollari e un utile netto di un milione di dollari. La posizione finanziaria netta adjusted era negativa per 3,4 milioni di dollari. Nel corso degli ultimi due anni Zyklus ha fatto registrare una crescita superiore al 12% medio annuo.

L’acquisizione permette a LU-VE Group di avvalersi di una struttura produttiva negli USA, da utilizzare come piattaforma per sviluppare la propria presenza sul mercato statunitense e nei paesi dell’area, attraverso il rafforzamento della struttura commerciale, tecnica e produttiva di Zyklus.



Con la sottoscrizione dei contratti definitivi e la contestuale esecuzione del closing, intervenuti nella tarda serata di ieri, LU-VE ha acquistato l’intero capitale sociale di Zyklus dal socio unico e presidente Zachary Riddleseperger, il quale manterrà nella società il ruolo operativo di Vice-President Operation. «L’acquisizione di Zyklus – ha dichiarato Iginio Liberali, presidente di LU-VE – rappresenta un ulteriore passo della strategia di internazionalizzazione del Gruppo. Si completa così la presenza di LU-VE in tutti i più importanti paesi del mondo; gli Usa, infatti, sono il primo mercato mondiale del settore della refrigerazione e del condizionamento dell’aria. La nostra strategia di crescita ‘glocal’ ci ha portato negli anni a investire a livello internazionale per servire i diversi mercati locali: l’acquisizione di Spirotech in India nel 2016, il secondo stabilimento in Polonia, in fase di realizzazione e il raddoppio della superficie produttiva in Cina, che si completerà a inizio 2019. Lo stabilimento di Zyklus - ha proseguito Liberali - consentirà un significativo rafforzamento della presenza commerciale di LU-VE Group in Nord America, dove nei prossimi anni ci si attende un rapido sviluppo del mercato per scambiatori con tecnologia “europea”, più attenta agli impatti ambientali e ai consumi energetici. Inoltre, ci attendiamo di concretizzare importanti sinergie industriali (di prodotto e di processo) e commerciali: da un lato, Zyklus beneficerà delle tecnologie LU-VE; la quale, a sua volta, potrà implementare le relazioni già avviate con importanti clienti nordamericani».





