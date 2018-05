Premio di risultato record a Luxottica: a ogni lavoratore arrivano 2.235 euro

AGORDO - Luxottica supera se stessa. A luglio accrediterà al personale un premio di risultato di 2.235 euro, il più alto mai riconosciuto dall’azienda. Lo scorso anno, infatti, esso fu di “soli” 2.042 euro. A gioire sono i dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Ma pure gli interinali che, in base all’anzianità maturata, avranno anch’essi diritto a un “pacco dono”, anche se più contenuto. Una sorta di quattordicesima che, neanche a dirlo, è stata ben accolta in tutti e otto gli stabilimenti produttivi italiani (in provincia di Belluno ad Agordo, Cencenighe e tre a Sedico e in provincia di Treviso a Pederobba).

