Dall'Iva alla Tav, i dossier più urgenti per Paolo Savona candidato per il ministero dell'Economia

IVA

La tentazione del deficit per evitare gli aumenti



Il primo impegno per il nuovo esecutivo è trovare 12,5 miliardi per evitare che dal 2019 scatti l'aumento delle aliquote Iva. In linea di massima è possibile seguire la stessa procedura dei precedenti governi: quindi rivedere il quadro di entrate e uscite nell'ambito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, poi nella legge di Bilancio ad ottobre individuare le singole misure. Ma l'esecutivo giallo-verde potrebbe anche scegliere - per evitare interventi con un potenziale effetto recessivo - di lasciar crescere il deficit rispetto all'obiettivo fissato dal governo Gentiloni, senza prevedere tagli o entrate alternative. È naturalmente possibile non attendere l'autunno e anticipare tutta la manovra con un decreto legge: lo stesso Di Maio nelle settimane scorse aveva dato la disponibilità a muoversi in questa direzione.



EUROPA

Sul piano della tattica e dei tempi l'Unione europea è disposta a non mettere subito in difficoltà la compagine governativa che Lega e M5S stanno tentando di formare. Dunque non ci sono richieste immediate di misure correttive per l'anno in corso e non scatterà nemmeno la procedura pre debito eccessivo. Ma è chiaro che nei prossimi mesi - comunque entro l'autunno - i nuovi inquilini di Palazzo Chigi e Via Venti Settembre decideranno come modificare l'atteggiamento tenuto fin qui dall'Italia: ovvero il tentativo di ottenere margini di flessibilità anno per anno pur garantendo il rispetto di fondo delle regole di bilancio. In caso di scelte drastiche potrebbe essere rimandata al mittente l'eventuale richiesta di una manovra correttiva per il 2018, mentre per evitare gli aumenti Iva si farebbe ricorso ad un maggiore indebitamento.



PENSIONI

Dopo che in campagna elettorale sia la Lega che il Movimento Cinque Stelle hanno parlato di abolizione della legge Fornero, nel programma di governo delle due forze politiche le novità in materia pensionistica hanno una dimensione tutto sommato abbastanza contenuta. Si parla di in sostanza di un ripristino della vecchia pensione di anzianità, con possibilità di uscita a 64 anni di età con 36 di contributi oppure con 41 anni di versamenti e nessun vincolo di età. Questo allentamento delle attuali regole avrebbe un costo di circa 5 miliardi l'anno. Resta da vedere se il nuovo esecutivo, quando ci sarà, vorrà far scattare le novità già dal 2019. E andrà definito anche l'incrocio con Ape volontaria e Ape social, gli strumenti di flessibilità messi a punto dal governo Gentiloni: le potenziali platee in buona parte si sovrappongono.

Installandosi sulla tolda di comando del ministero del Lavoro (e contemporaneamente anche di quello dello Sviluppo economico) il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio punterebbe soprattutto a avviare il progetto di reddito di cittadinanza misura simbolo per la politica grillina, che ha certamente contribuito al successo elettorale. Non sarà un percorso immediato: si partirà dal necessario rilancio dei centri per l'impiego e strada facendo occorrerà anche decidere cosa fare del Rei, il reddito di inclusione partito proprio lo scorso dicembre, in collaborazione tra Inps ed enti locali. Inoltre, il nuovo esecutivo dovrà anche decidere cosa fare dell'impianto normativo del Jobs Act voluto dal governo Renzi. Sul punto il programma per il cambiamento dei Lega e M5S è piuttosto vago.

Sulle infrastrutture, nonostante il contratto di governo, le posizioni tra Lega e M5S sono distanti. I grillini sono per il blocco della Tav, l'alta velocità Torino Lione e la Pedemontana Lombarda. Per questo vorrebbero piazzare al ministero delle infrastrutture la parlamentare no-Tav Laura Castelli. La Lega però non ci sta. Parlando sulla contrarietà di M5s a Tav e alle Pedemontane veneta e Lombarda, il vice segretario della Lega, Lorenzo Fontana ha detto: «Bisogna far capire che ci sono delle esigenze, d'altra parte non ci siamo presentati come coalizione. Le piccole e medie imprese hanno avuto come difficoltà proprio le infrastrutture. Quindi bloccare per bloccare non va bene». In caso di contrasto tra M5s e Lega, ha spiegato Fontana, «useremo la conciliazione. Ma quando c'è una opera occorre far capire che ci sono delle esigenze».

Il pacchetto delle nomine pubbliche è corposo. È stato calcolato che sarebbero 350 le caselle da riempire. Tra le società pubbliche la più importante è sicuramente la Cassa Depositi e prestiti, il cui consiglio e in scadenza e l'assemblea per il rinnovo è convocata per fine giugno. Poi c'è anche la Rai, altra partita considerata delicatissima. Senza considerare che nei giorni scorsi Claudio Borghi, l'economista deputato della Lega che ha partecipato al tavolo del contratto di governo, ha chiesto anche un cambio di governcance di Mps. A novembre inoltre, scadrà il mandato all'Antitrust di Giovanni Pitruzzella. C'è poi da rinnovare il vertice del Gse, il Gestore dei servizi energetici, la società pubblica che gestisce i 14 miliardi degli incentivi alle rinnovabili. Tra poco meno di due anni, infine, si aprirà la stagione dei rinnovi di Enel, Eni e Leonardo.