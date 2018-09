Francia, nel 2020 il reddito universale di attività

In arrivo il reddito universale di attività. Lo ha promesso il presidente francese Emmanuel Macron, durante la presentazione del piano contro la povertà. «Desidero creare per la legge nel 2020 un reddito universale di attività che unisca il maggior numero possibile di benefici e di cui lo Stato sarà interamente responsabile». Ha spiegato poi che il sussidio sarà soggetto a diritti e doveri aggiuntivi.



«In cambio del diritto ad essere aiutati e accompagnati, faremo in modo che i doveri siano rispettati dai beneficiari», ha concluso il capo dello Stato francese.

