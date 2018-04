Magnaghi Aeronautica cresce negli Stati Uniti e acquisisce la Hsm-Blair

Il gruppo italiano aerospaziale Magnaghi Aeronautica si espande negli Stati Uniti. La società con base a Napoli ha completato l’acquisizione del 100% della Hsm-Blair, azienda americana specializzata nella forniture di sistemi di atterraggio per l’industria aerospaziale, con il supporto del fondo di investimento Three Hills Capital Partners. Con l'acquisizione la società che fa capo a Paolo Graziano, integrerà due stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, rafforzando la propria presenza internazionale, che potrà contare su sette siti industriali in Italia, Brasile e Usa, con circa 800 dipendenti globali. Magnaghi Aeronautica sviluppa e produce sistemi completi di atterraggio installati sui programmi aeronautici mondiali dei principali produttori, tra i quali Boeing e Airbus



L’operazione di acquisizione, spiega un comunicato, è stata supportata dal fondo internazionale di investimento Three Hills Capital Partners, basato a Londra ma con testa italiana. Thcp da anni si dedica al supporto delle eccellenze dell’imprenditoria europea che vogliono compiere un salto di qualità nell’internazionalizzazione del proprio business.



«Questa acquisizione – spiega Giorgio Zappa, presidente del Gruppo Magnaghi Aeronautica - segna un momento chiave nell'espansione internazionale di Magnaghi. Il Gruppo amplia così le sue capacità globali e aumenta l’offerta di prodotti e servizi su attività complementari, acquisendo nuovi importanti programmi e contenuti diversificati».



Hsm-Blair ha sede a Long Island (New York), dove gestisce uno dei due complessi industriali (l’altro è in North Carolina), le sue linee di prodotto si concentrano soprattutto sulla realizzazione di carrelli di atterraggio e sistemi idraulici per velivoli ad ala fissa e rotante. Tra i suoi clienti annovera importanti realtà legate sia all’aviazione civile che a quella militare americana. «Siamo entusiasti di dare vita ad un gruppo integrato che investirà costantemente in prodotti innovativi – dichiara Marco Cavazzoni, presidente di Magnaghi Americas -. Metteremo immediatamente a sistema le tecnologie e le capacità ingegneristiche del Gruppo Magnaghi Aeronautica all'interno di Hsm-Blair e condivideremo il know how tra i diversi siti globali per aumentare l'efficienza e la soddisfazione del cliente».





