Bnl, con Artigiancassa uno spazio dedicato alle idee alla Maker Faire di Roma

Bnl Gruppo Bnp Paribas insieme ad Artigiancassa - l'istituto di riferimento degli artigiani partecipata da Bnl e dalle confederazioni nazionali dell’artigianato - sono tra i protagonisti di “Maker Faire Rome - The European Edition”, in programma dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma.



Maker Faire, giunta quest’anno alla sesta edizione, è tra le più importanti manifestazioni sulle migliori iniziative di business, tecnologia e scienza, per far conoscere a un vasto pubblico le invenzioni di chi è in grado di realizzare progetti che guardano al futuro.



Bnl, “Gold Partner” dell’evento, animerà i tre giorni della kermesse con uno spazio di Artigiancassa, dove gli specialisti del Gruppo Bnp Paribas e delle confederazioni artigiane (Confartigianato, Cna e Casartigani), incontreranno “maker”, “startupper” e “web specialist”, per raccontare esperienze di successo e per illustrare loro le soluzioni di finanziamento, credito e consulenza finanziaria più innovative, pensate da Bnl e Artigiancassa per lo sviluppo o l’avvio dei progetti imprenditoriali.







