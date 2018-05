Il 2017 con l'exploit in borsa, è stato anche l'anno dell'esplosione delle buste paga degli amministratori delegati delle aziende quotate. Secondo l'ultima indagine di Mercer sulle principali società quotate sul mercato italiano (36 aziende dell'indice FTSE MIB) , gli stipendi degli amministratori delegati si sono posizionati tra 945.000 e 1.460.000 euro di retribuzione fissa, con aumenti rispetto al 2016 tra il 4 e il 6%. Cinque anni prima, nel 2012, si partiva da 760.000. Una bel salto, quindi. E poi c'è la retribuzione variabile: quella per il raggiungimento di target a breve termine ha rimpolpato lo stipendio da un minimo di duecentomila euro fino a anche un milione e trecentomila euro; decisamente consistenti anche i bonus per i target a lungo termine, adottati dal 90% del campione.

Non se la passano male nemmeno i presidenti non esecutivi, la cui remunerazione nel 2017 ha fatto un salto del 58% passando da una media di 270.000 euro l'anno, a oltre 440.00 euro. Praticamente stabile invece l'emolumento dei consiglieri di amministrazione, che si aggira in media intorno ai 57.500 euro l'anno (era 56.700 nel 2016).

«In un 2017 in cui l’indice FTSE MIB ha fatto segnare una crescita pari ad oltre l’11%, la nostra ricerca ha mostrato il riflettersi di questo risultato positivo sull’erogazione di compensi ed incentivi adottata dalle società che ne fanno parte

.

Le performance borsistiche delle società del campione sono state positive, così come altri indicatori economici, finanziari e gestionali sono migliorati rispetto all’anno precedente. Di conseguenza si è rafforzato il legame tra i compensi degli amministratori esecutivi e la creazione di valore. A fronte di una crescita di capitalizzazione, della possibilità di liquidare dividendi, di un contesto di ripresa economica e di un migliorato valore del Pil, le società scelgono di premiare la buona gestione. In particolare tra le aziende che hanno rinnovato il proprio cda durante il 2017, metà ha scelto di assicurare un aumento delle remunerazioni fisse ai nuovi amministratori, per un valore medio pari al 24%» ha continuato Morelli. Che infine ha osservato: «In materia di buone prassi che dai Paesi anglosassoni si vanno diffondendo all’Italia, mi piace rilevare che oltre la metà (52%) delle aziende del campione che propongono piani di incentivazione a breve termine prevede obiettivi non solo economico-finanziari ma legati anche a indicatori di sostenibilità, CSR, ESG, “people empowerment”, quindi orientamento al cliente interno, oltre che esterno».

L'indagine, alla sesta edizione, ha analizzato anche la dinamica della presenza delle donne nei cda. Nel 2017 rappresentavano il 33% del campione, un dato in costante crescita visto che nel 2016 erano il 32%, nel 2015 il 29% e nel 2014 il 23%. Un risultato ottenuto - si legge nell'indagine -

anche grazie all’effetto positivo della diversity nei Board voluta in risposta alle sollecitazioni della legge e alla moral suasion dei vari codici di autodisciplina

. Resta invece

ancora limitatissima

la presenza di donne tra gli esecutivi: sono soltanto 4 le donne con ruoli esecutivi all’interno dei consigli di aministrazione del campione di aziende analizzato.