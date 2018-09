Manovra, Di Maio: manterremo tutte le promesse attingendo a un po' di deficit

Nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è

«Queste sono le 3 priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Le metteremo nella legge di Bilancio: sì», ha detto Di Maio. «Gli italiani - ha aggiunto - ci chiedono di superare la legge Fornero, abbassare la tassazione che è diventata insostenibile e di reinserire lavorativamente chi ha perso il lavoro o non lo ha mai avuto».



«Ci sono 2 cose che posso assicurare fin da adesso: che non si toccano i diritti essenziali dei cittadini e che non si sfora il 3%», ha sottolineato il ministro assicurando anche che non ci saranno tagli alla sanità. Di Maio ha escluso l'ipotesi «di sforare il deficit al punto da mandare fuori giri i conti dello stato». Sono «questioni che non esistono e mi sento di poter rassicurare».



Le risorse le «troviamo dai tagli? Sì. Ma qualora non si dovessero trovare dai tagli noi sappiamo che nei prossimi anni potremmo tagliare tanti altri sprechi e mandare a regime le risorse che servono per finanziare a mandare a regime queste iniziative: ma non possiamo aspettare due 3 anni per mantenere queste promesse. Ed è per questo si attinge a un po' di deficit per poi far rientrare il debito l'anno dopo o tra due anni: è quel che vogliamo fare, mantenendo i conti in ordini e senza voler fare nessuna manovra distruttiva. Quel che vogliamo mettere al centro non è l'obiettivo di rassicurare i mercati ma migliorare la qualità di vita degli italiani».

il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio durante il suo viaggio in Cina, ricordando che si tratta di temi inseriti nel contratto di governo e assicurando che non verrà sforato il tetto del 3% di deficit.