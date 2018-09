UE, chiude caso Mcdonald's sulla non tassazione di alcuni prodotti in Lussemburgo

McDonald's non ha commesso nessun reato. E nemmeno il Lussemburgo. L'Antitrust Ue ha chiuso il caso e assolve tutti e due.



La commissione europea aveva indagato sulla non tassazione di alcuni profitti, ma è risultata in linea con le leggi lussemburghesi e con il trattato sulla doppia tassazione Lussemburgo-Usa. Dall'indagine, avviata nel 2015, è emerso che il motivo per la doppia non-tassazione è una discrepanza tra le regole fiscali dei due paesi. Per Bruxelles, quindi, non c'è stato nessun tipo di reato.



«Resta il fatto che McDonald's non ha pagato tasse su questi profitti (né in Lussemburgo né in Usa) e non è come

dovrebbe essere dal punto di vista dell'equità fiscale», ha commentato la vicenda la commissaria Margrethe Vestager.





© RIPRODUZIONE RISERVATA