Mediobanca, 10 giganti industriali tedeschi fatturano metà del Pil italiano

Il giro d'affari dei primi 10 grandi gruppi tedeschi ha raggiunto nel 2017 gli 803 miliardi di euro, quasi la metà del Pil italiano. La loro capitalizzazione è superiore al valore dell'intera Borsa milanese. Lo mette in luce l'annuario R&S della area studi di Mediobanca. Fra i Top10 Europa per fatturato, la metà sono tedeschi, due francesi. Ma tra due "olandesi d'adozione" oltre ad Airbus, c'è Exor, terza per ricavi.

Nel sottolineare il gigantismo dei tedeschi Mediobanca spiega che mediamente un gruppo della Germania fattura 10 volte più di uno italiano e uno francese quattro volte di più. Nel 2017 il fatturato dei primi 10 big player italiani è cresciuto del 10,7% sul 2013: meno della Germania (+19,5%), Francia (+19,1%) e Regno Unito (+13,2%), e frutto di una netta dicotomia: -17% il giro d'affari dei big pubblici e +34,5% quello dei privati.

