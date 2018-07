Ministero dell'Economia: ottobre 2018 il mese dell'educazione finanziaria

Al via ad ottobre il Mese dell'educazione finanziaria. L'iniziativa del Comitato per l'educazione finanziaria diretto da Annamaria Lusardi, al quale partecipa il ministero dell'Economia, è rivolta a tutti i potenziali organizzatori di iniziative di sensibilizzazione. Dal primo al 31 ottobre si succederanno attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l'utilizzo appropriato di strumenti finanziari,

assicurativi e previdenziali.



Il Mese si aprirà con la «World Investor Week» e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio. Già in calendario in diverse città (Roma, Milano, Firenze, Torino) numerose iniziative che comprendono convegni, incontri, seminari. In programma anche diversi webinar. Il Comitato invita all'adesione al «Mese» tutti i soggetti interessati a programmare iniziative coerenti con l'obiettivo di migliorare l'educazione finanziaria dei cittadini. L'adesione al

«Mese» consente di utilizzare il logo della manifestazione e di comparire nella promozione su scala nazionale, così da garantire agli organizzatori di singole iniziative una maggiore visibilità e favorire l'efficacia delle azioni attraverso il coordinamento con altri soggetti, in un quadro di proposte altrimenti troppo frammentato.

