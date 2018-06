Dopo quella di due anni fa di Linkedin per 26,2 miliardi di dollari Microsoft mette a segno una nuova maxi-acquisizione: questa volta si tratta di GitHub, una piattaforma che raccoglie codici informatici, acquisita per 7,5 miliardi di dollari. Il servizio di hosting per progetti software viene utilizzato da 28 milioni di sviluppatori software ed è utilizzata da colossi dell'IT come Apple, Amazon e Google, oltre che dalla stessa Microsift che pochi mesi fa aveva chiuso una propria piattaforma concorrente, Codeplex. Si tratta della seconda grande operazione dell'ad di Microsoft Satya Nadella. Alla guida di GitHub andrà il vicepresidente di Microsoft Nat Friedman.

