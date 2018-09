Milleproroghe, Decaro scrive a Conte per blocco fondi sulle periferie

Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per chiedergli di intervenire sul blocco dei fondi per le periferie. Il blocco è previsto nel decreto milleproroghe e priverà città metropolitane e comuni di finanziamenti statali pari a 1,6 miliardi di euro. Finanziamenti, che erano destinati alla riqualificazione delle periferie.



Nella lettera che Decaro ha scritto a nome di tutti i sindaci che contavano sulle risorse del bando, si appella al capo del governo per «evitare che tale scellerata decisione dispieghi in toto i suoi effetti nefasti » e si augura che Conte possa «rinsaldare e confermare quel vincolo di leale e reciproca collaborazione tra le diverse istituzioni del nostro Paese».

