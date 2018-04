Mise: 320 milioni per le imprese che innovano

Non si tratta di pochi spiccioli: sono ancora disponibili per le imprese e le industrie nazionali circa 320 milioni di euro da investire in macchine, attrezzature, impianti e beni strumentali. Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico, all’interno delconsuntivo relativo allamisura chiamata “Nuova Sabatini”, aggiornato al 30 marzo: su uno stanziamento complessivo di 1,27 miliardi di euro, sono state infatti effettuate prenotazioni per 953 milioni di euro circa. C’è ancora a disposizione circa il 25% delle risorse dis ponibili, che devono essere utilizzate entro fine 2018. Il MISE, con la misura “Beni strumentali”, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese italiane, sostenendo gli investimenti che rispecchino particolari requisiti: possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e di quelle connesse all’esportazione. La misura è rivolta alle imprese che intendono acquistare, anche in leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. L’agevolazione consiste, nello specifico, infinanziamenti agevolati, per i quali è possibile beneficiare della copertura del Fondo di garanzia per le PMI e in un contributo sugli interessi erogato dal MISE.

Questo incentivo è nato per promuovere lo sviluppo dell’Industry 4.0 nel nostro Paese e ha come scopo principale quello di agevolare le PMI e le microimprese nell’adozione di hardware e software

Accelerare il percorso verso la trasformazione digitale, conciliando le specificità del nostro Made in Italy con le opportunità digitali, è uno dei nostri obiettivi. In che modo? Affiancando le aziende nel proprio personale percorso evolutivo, facendo cogliere tutte le opportunità, ridisegnando e ottimizzando i processi interni e verso il mercato e recuperando produttività e competitività. Gli incentivi del MISE rappresentano un’occasione che le aziende non devono lasciarsi sfuggire: treni come questi non passano due volte.Innovare signific a accrescere business e redditività delle aziende

