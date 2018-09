Mobilità, cresce l'elettrico

Il futuro della mobilità sarà elettrico. Secondo uno studio dell'Osservatorio Mobilità sempre più italiani scelgono l'auto elettrica: a fine agosto sono state immatricolate 3.098 auto elettriche in decisivo aumento rispetto a luglio dell'anno scorso, che stavano a quota 1879.



A Firenze il 49% delle auto in condivisione è elettrico, mentre a Roma il 26%.



La mobilità non sarà solamente elettrica, ma anche sharing ossia condivisa. Secondo lo studio è cresciuto il numero di chi usa i mezzi di viaggio e di trasporto condivisi. In genere chi fa uso della sharing mobility appartiene alle fasce più ricche e più istruite della popolazione. È diminuita, invece, la quota degli stanziali (circa il 20% della polazione) composta da persone ai margini, pensionati e disoccupati o a basso reddito. In calo anche la quota dei mono-mobili, ossia di coloro che utilizzano solo l'auto privata, e che fanno parte del ceto medio attivo e dei piccoli centri.





