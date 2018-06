Nava (Consob): «Tutelo il risparmio degli italiani, l'euro è una roccia solida»

«Sono il presidente dell'autorità responsabile per il risparmio degli italiani, il risparmio degli italiani è espresso in euro e per me non c'è nessun dubbio che l'euro è rock solid», cioè roccia solida. Lo ha detto il presidente della Consob, Mario Nava, in conferenza stampa, interpellato in merito ai dubbi affiorati in Italia sull'appartenenza alla zona euro. Nel corso del suo intervento al Consob day, Nava ha spiegato che tra le linee d'azione dell'Authoruty da lui guidata c'è l'impegno a «una rinnovata attività internazionale». In ambito europeo - ha detto - «bisogna fare le

regole e non subirle e per farle bisogna partecipare in maniera continuativa e attiva. Essere rule-maker significa, infatti, poter adattare le regole alle proprie specificità e quindi renderne più semplice l'attuazione». Nava, che ha una lunga esperienza in ambito europeo, ha ricordato che la Consob prende parte all'Esrb, punto d'incontro tra banche centrali e autorità di mercato «e soprattutto all'Esma dove prendono forma le norme applicative della

disciplina europea che verrà poi recepita a livello nazionale». Nava ha ricordato che in ambito Esma «le decisioni vengono prese da comitati permanenti, ossia gruppi di esperti dell'organismo a cui partecipano le autorità

nazionali competenti». «È molto importante», ha detto, che la Consob sia «appena stata chiamata a presiedere» il comitato Cema, «un osservatorio privilegiato per l'analisi economica e lo sviluppo di un approccio data driven».

A livello globale, inoltre, la Consob partecipa al Financial Stability Board, assieme al Ministero dell'Economia e

alla Banca d'Italia, e allo Iosco. «La nostra partecipazione proattiva alle attività di questi organismi - ha aggiunto - è

fondamentale per intercettarè lo sviluppo dei temi di policy di maggiore rilevanza nel dibattito regolatorio e di vigilanza internazionale».

