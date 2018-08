Nel 2018, una startup su due ha visto la luce online

A metà 2018 sono 1.626 le startup innovative costituite con la nuova modalità digitale e gratuita, introdotta dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e operativa a partire dal 20 luglio dello stesso anno. Si tratta di ben 911 imprese in più rispetto a dodici mesi fa, e solo negli ultimi tre mesi le nuove startup registrate online sono state 243. Nel primo semestre 2018 quasi una startup innovativa su due (42,5%) è stata costituita con la nuova procedura online. E’ la fotografia che emerge dal rapporto trimestrale del Mise in collaborazione con Infocamere e Unioncamere. Milano si conferma l’area più popolosa in termini di startup costituite online (275, il 17% del totale nazionale), seguita da Roma (163, il 10,1%). Completano la top-5 Padova (66), Verona (47), e Bergamo (43).

Considerando le sole province con più di 50 startup costituite nell’ultimo anno, emerge come a Padova e Brescia rispettivamente con il 60% e il 50% delle startup innovative avviate negli ultimi 12 mesi abbia scelto la procedura online.



© RIPRODUZIONE RISERVATA