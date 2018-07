Nutella, Ferrero cerca 90 assaggiatori: ecco l'annuncio di lavoro

«Cercansi 90di». Non è uno scherzo ma l'insolito annuncio diapparso sul sito Openjobmetis. La notizia l'ha data Bergamonews. Lacerca 90 "giudici sensoriali" per assaggiare i semilavorati e le materie prime, a partire dal cacao e dalla crema di nocciole. La sede di lavoro è Alba e l'impegno di due giorni a settimana. L'azienda piemontese specifica che non è necessario alcun requisito specifico e che i neo giudici sensoriali saranno formati con un corso ad hoc.LEGGI ANCHE