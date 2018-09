Record dell'occupazione nell'Eurozona

Occupazione record nell'Eurozona. Nel secondo trimestre del 2018 si sono registrati 158 milioni di occupati nell'eurozona in aumento dello 0,4 % e 238,9 milioni nell'Unione Europea nel suo complesso. Si tratta dei livelli più alti mai registrati in entrambe le aree. Lo rende noto l'Eurostat.



Rispetto al secondo trimestre del 2017, l'occupazione è salita dell'1,5% nell'area euro e dell'1,4% nell'Unione Europea. I dati sono in linea con la media delle previsioni degli analisti.



I Paesi che hanno registrato l'aumento maggiore di occupati del secondo trimestre del 2018 sono: Estonia segnando una crescita dell'1,3%, Polonia con l'1,2% in più, Cipro in crescita dell'1% e Lussemburgo con lo 0,9% in più. I livelli di occipazione, invece, sono scesi dello 0,3% in Lettonia, Portogallo e Romania e dello 0,2% in Bulgaria.



La Germania e la Francia hanno registrato un aumento dell'occupazione molto lieve: rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%. Meglio la Spagna e la Grecia che hanno segnato un aumento dello 0,7% e dello 0,8%.

