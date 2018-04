Ocse: in Italia il 100% delle dichiarazioni fiscali viaggia per via telematica

In Italia il 100% delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche viaggia attraverso canali telematici coordinati e gestiti dall’Agenzia delle Entrate. I dati emergono dal Tax Administration Series 2017, il rapporto elaborato dall’Ocse che fornisce dati comparativi a livello internazionale sui sistemi fiscali in 55 economie avanzate ed emergenti. Nell’ambito europeo l’Estonia si stacca di poco dall’Italia con una performance del 99%, mentre la Francia e la Spagna si collocano rispettivamente al 39% e al 76% nell’invio delle dichiarazioni individuali digitali. Tra i Paesi extra europei, ed in particolare del Sud America, raggiungono lo stesso risultato dell’Italia Argentina, Brasile, Cile e Perù, che toccano quota 100% online. Dall’altro lato del planisfero, l’India stacca il bollino del 94% mentre l’Australia la supera di poco con il 95%. Non nelle prime posizioni Paesi come la Russia, i cui risultati in materia di fisco telematico digitale registrano un 6% di dichiarazioni trasmesse online, mentre per diversi Paesi non sono disponibili i dati relativi all’informatizzazione.



Scorrendo le tavole statistiche l’Italia si conferma tra i primi Paesi in classifica anche sul fronte dell’invio online delle dichiarazioni Iva e sull’imposta delle società, evidenziando la stessa performance, 100%



© RIPRODUZIONE RISERVATA